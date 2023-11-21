«Самурай Чамплу» — доросле аніме

Наш Катрусин кінозал повертається зі своєю рубрикою «ТОПове Аніме 18+».

Так вийшло, що в мене якось було пару вечорів та потужний 64 дюймовий екран під рукою. Тому подивився повністю відірваний «Самурай Чамплу». І мені дуже сподобався.

Автор одного з сюжетів «Аніматриці» та знаменитого «Ковбоя Біпопа» Сінітіро Ватанабе створив щось схоже на «Ковбоя», але як на мене — стильніше (та куди вже там).

Отже — це Екстра-Супер-Стильно!

Цей легкий аніме-серіал розповідає історію двох самураїв, які спочатку хотіли вбити один одного , апотім закохалися в 15-річну дівчину, що шукає «самурая з ароматом соняшників».

Що це за самурай — чорт його знає, бо сама дівчинка навіть без руля як то воно має пахнути.

Власне в нас тут буде класна музика, дуже потужний динамічний стиль, такий собі мікс сучасного та сереньовічного (17 століття) — я не можу пояснити в двох словах, але це треба бачити. Ну й ви побачите Ван-Гога.

Цей фільм — яскравий приклад якісної пародії на вислів «В самурая немає мети, а є тільки шлях».

Абсолютно відіравний Мугэн , хлопець, що окрім меча володіє капоєрой (!!!), Дзін — бродячий 20-річний ронін-філософ. що шукає сенс життя, та яскрава Фуу, дівчина, в якої на голові силить білка (чи в голові — я до кінця не зрозумів).

Як вона вмовила ходити за нею всі 24 серіїї цих двох чуваків, я так й не пойняв, бо не подивився першу серію (там в мене окремий власний самурайський квест), але вони ходять за нею, хоча роблять вигляд, що вона їм в притул не потрібна.

Та вони обидва таємно закохані. Ну-класика ж ))

Ось ця трійця й наражається на карколомні пригоди, з інтимно-еротичним та хуліганським відтінком.

Рекомендую 10/10 (легкий жанр, але реалізація- просто бімба).

Тільки з 18+, дітям, та глядачам без гумору — заборона.

Гарного перегляду! Та нехай прибуде з вами Сила!

Віталій Рождаев