Розслідування розстрілів на Майдані вийшло на фінішну пряму, – ДБР

Про це повідомила пресслужба ДБР.

У вчиненні злочину правоохоронці звинувачують високопосадовців тих часів. Зокрема тодішнього президента України Віктора Януковича, міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та його заступника, голову СБУ Олександра Якименка та інших топпосадовців.

Як зазначають у ДБР, 18−20 лютого 2014 року фігуранти із порушенням чинного законодавства ухвалили рішення та дозволили застосування спеціальних засобів, військової техніки та вогнепальної зброї правоохоронцями для розгону демонстрантів. Також ці посадовці організували штурм Майдану, маскуючи його як антитерористичну операцію, і вранці 20 лютого наказали відкрити вогонь по учасниках мітингу. Ці дії були вчинені з перевищенням повноважень та без будь-яких законних підстав.

Згодом підозрювані втекли з країни, тож досудове розслідування здійснювалось за спеціальною процедурою.

Загалом кримінальне провадження об’єднує в собі 1019 епізодів злочинного перешкоджання акціям протесту та налічує 1878 томів зібраних матеріалів. Як зазначають у ДБР, цього року скеровано 28 обвинувальних актів стосовно 55 людей.

Також, за інформацією відомства, найближчим часом заочно судитимуть 13 колишніх правоохоронців, які буди безпосередніми виконавцями розстрілів активістів Майдану. Розслідування щодо них теж завершено.

Усього станом на зараз винесено 40 вироків щодо 49 осіб.