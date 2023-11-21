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Міністр оборони Німеччини Пісторіус прибув до Києва

Про це повідомляє ntv.de.

Зазначається, що Пісторіус прибув до України з неоголошеним візитом потягом рано вранці. Очікується, що німецький міністр оборони зустрінеться з українським колегою Рустемом Умєровим і президентом Володимиром Зеленським.

У міноборони Німеччини зазначили, що своїм візитом міністр хоче ще раз підтвердити підтримку України з боку Німеччини.

Так, серед основних тем поїздки — навчання українських військових та військова допомога. Окрім політичних дискусій, голова міноборони Німеччини планує відвідає навчальний центр українських військових

Також у 10-ту річницю початку проєвропейського повстання на Майдані Пісторіус вшанував полеглих у центрі Києва.

«Я тут, щоб пообіцяти подальшу підтримку», — сказав німецький посадовець.

  • Варто зазначити, що це вже другий візит Пісторіуса до Києва після вступу на посаду міністра оборони Німеччини. Востаннє він був в Україні у лютому 2023 року.
21 ноября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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