Міністр оборони Німеччини Пісторіус прибув до Києва

Про це повідомляє ntv.de.

Зазначається, що Пісторіус прибув до України з неоголошеним візитом потягом рано вранці. Очікується, що німецький міністр оборони зустрінеться з українським колегою Рустемом Умєровим і президентом Володимиром Зеленським.

У міноборони Німеччини зазначили, що своїм візитом міністр хоче ще раз підтвердити підтримку України з боку Німеччини.

Так, серед основних тем поїздки — навчання українських військових та військова допомога. Окрім політичних дискусій, голова міноборони Німеччини планує відвідає навчальний центр українських військових

Також у 10-ту річницю початку проєвропейського повстання на Майдані Пісторіус вшанував полеглих у центрі Києва.

«Я тут, щоб пообіцяти подальшу підтримку», — сказав німецький посадовець.