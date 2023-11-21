Cтало відомо, яку зброю США зможуть направляти Україні попри проблеми з фінансуванням

Сполучені Штати Америки ще протягом деякого часу зможуть відправляти Україні зброю більшої дальності та артилерійські боєприпаси.

Про це повідомляє The Washington Post.

Представники Пентагону заявили, що зараз вони «дозують» допомогу Україні, оскільки запас доступних коштів виснажується. Київ також покладається на допомогу США у своєму державному бюджеті на додаток до постачання зброї та іншої військової підтримки.

Попри зростаючі проблеми, офіційні особи, які прибули до Києва разом із главою Пентагону Ллойдом Остіном, розповіли про можливості військової підтримки України.

На їхню думку, Вашингтон зможе продовжувати надсилати допомогу, зокрема зброю більшої дальності та артилерійські боєприпаси, які стали наріжним каменем військової стратегії України, «принаймні протягом деякого часу».

Чиновники Пентагону також під час свого візиту до Києва сподіваються дізнатися більше від українських лідерів про те, як розвиватиметься їхня стратегія війни проти Росії напередодні зими.