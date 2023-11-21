 
 
  »

Аргентинские акции взлетели в цене после победы Хавьера Милея

Инвесторы активно приветствуют победу (https://t.me/svtvnews/39580) либертарианского политика, бизнесмена и экономиста Хавьера Милея на воскресных президентских выборах в Аргентине.

Рынок воодушевлен его обещаниями начать радикальную перестройку второй по величине экономики Южной Америки. Акции аргентинских компаний, котирующиеся в США, начали свой стремительный рост.

Крупнейшая энергетическая компания Аргентины YPF S. A. достигла лучших показателей с начала торгов на бирже в 1993 году: её акции поднялись на 38.16%. Провайдер Telecom Argentina и банк Grupo Financiero Galicia также выросли на 22% и 19% соответственно.

Оказывается, социализм (https://t.me/svtvnews/34468) не очень полезен для экономики. Кто бы мог подумать…

21 ноября, 2023 | Category: Мир, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  