4 трансферные цели «Интера» с истекающими контрактами

Несмотря на то, что «Интер» уже находится на вершине чемпионата и обладает большим количеством качественных игроков, он внимательно следит за трансферным рынком, стремясь использовать любые возможности для дальнейшего усиления своего состава бесплатно.

В нынешнем сезоне Серии А «Интер» является главным фаворитов в борьбе за Скудетто. Миланский клуб выиграл шесть последних игр во всех турнирах, поэтому в предстоящем матче против «Ювентуса» считается небольшим фаворитом с коэффициентом 2,2. Совершайте пари в бк с бонусом за регистрацию, и вам не придется использовать собственные средства, полный список доступных предложений представлен на сайте «РБ».

Мехди Тареми

Имея в своем составе Лаутаро Мартинеса и Маркуса Тюрама, «Интер» вновь заинтересовался иранцем Мехди Тареми. В настоящее время Марко Арнаутович и Алексис Санчес с момента своего прихода в команду летом отметились в общей сложности одним голом и одной передачей.

«Нерадзурри» готовы рассмотреть возможность приобретения 31-летнего форварда, поскольку Тареми дал понять, что не намерен продлевать свое пребывание в португальском клубе после окончания нынешней кампании.

Еще одним заинтересованным в услугах Мехди Тареми клубом является «Милан».

Петр Зелиньски

«Интер» внимательно следит за ситуацией вокруг Петра Зелиньски, который продолжает тяжелые переговоры с «Наполи» о продлении контракта.

В текущем сезоне 29-летний футболист забил два гола и отдал две результативные передачи в 12-ти матчах за «Наполи». После того как Зелиньски сыграл важную роль в прошлогодней победной кампании, «Интер» рассматривает его как идеальное приобретение, учитывая его огромный опыт игры в Италии и соответствие его профиля тактике Индзаги.

Учитывая, что «Ювентус» также заинтересован в приобретении Зелиньски, «Интеру» будет очень сложно конкурировать за польского футболиста.

Томаш Соучек

После впечатляющего прошлогоднего сезона 28-летний полузащитник произвел огромное впечатление на Индзаги. Это заставило «Интер» задуматься о возможном предложении по чешскому полузащитнику в случае, если он не захочет продлевать контракт с «Вест Хэмом».

Тиаго Джало

«Интер» следит за португальским защитником с января прошлого года, и «Нерадзурри» намерены приобрести 23-летнего игрока в преддверии следующего сезона.

Несмотря на интерес к Джало со стороны ряда клубов Франции и Англии, «Интер» поддерживает тесные связи с агентом игрока и планирует заполучить защитника летом в качестве свободного агента.