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США і Британія працюють над захистом енергосистеми України від російських ударів − Брінк

США і Велика Британія спільно з Україною працюють над посиленням захисту української енергосистеми від російських обстрілів.

«Ми працюємо цілодобово та без вихідних, щоб допомогти зберегти світло, опалення та електроенергію на тлі варварських нападів Росії».

Деталі: Вона опублікувала фото з українськими чиновниками і повідомила, що відбулася «важлива та продуктивна зустріч» з віце-прем’єр-міністром з відновлення України Олександром Курбаковим, главою «Укренерго» Володимиром Кудрицьким, керівником Держагентства відбудови Мустафою Найємом, представниками Міноборони України та представниками Великої Британії для обговорення «спільних зусиль із захисту енергосистеми цієї зими».

20 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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