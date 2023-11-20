ЗСУ продовжують ведення наступальної операції Захисники контратакували під Авдіївкою і просунулися вперед – ISW » США і Британія працюють над захистом енергосистеми України від російських ударів − Брінк США і Велика Британія спільно з Україною працюють над посиленням захисту української енергосистеми від російських обстрілів. «Ми працюємо цілодобово та без вихідних, щоб допомогти зберегти світло, опалення та електроенергію на тлі варварських нападів Росії». Деталі: Вона опублікувала фото з українськими чиновниками і повідомила, що відбулася «важлива та продуктивна зустріч» з віце-прем’єр-міністром з відновлення України Олександром Курбаковим, главою «Укренерго» Володимиром Кудрицьким, керівником Держагентства відбудови Мустафою Найємом, представниками Міноборони України та представниками Великої Британії для обговорення «спільних зусиль із захисту енергосистеми цієї зими».