Японії схвалили продаж 400 ракет Tomahawk

Держдепартамент США схвалив запит Японії на купівлю 400 ракет Tomahawk у двох версіях.

Обсяг угоди становить приблизно 2,35 мільярда доларів.

У заяві Держдепартаменту йдеться, що ця угода «поліпшить можливості Японії протистояти нинішнім і майбутнім загрозам через постачання звичайних ракет класу “земля-земля” великої дальності, здатних нейтралізувати загрози, що ростуть».

Виступаючи у парламентському комітеті у лютому, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що його уряд хоче придбати 400 ракет Tomahawk у рамках масштабної програми зі зміцнення оборони.

Японія отримає 200 ракет Tomahawk у версії Block IV (RGM-109E) та 200 ракет у версії Block V (RGM-109E).

Ракета Tomahawk Block V. 2021 рік. США. Фото: Raytheon

Варто зазначити, що «Tomahawk» Block V повинен стати новою «довгою рукою» флоту, який отримає ці ракети, істотно розширивши його можливості.

Модернізований варіант попередньої версії ракети Block IV призначений для ударів по самих різних цілей, в тому числі рухомих. Це досягнуто шляхом установки нової головки самонаведення.

Модернізація ракет Tomahawk Block IV в варіант Block V проводить їх виробник корпорація Raytheon у двох модифікаціях.

Індекс Block Va (позначення RGM-109E / UGM-109E) отримають крилаті ракети, переобладнані в варіант Maritime Strike Tomahawk (MST), що оснащуються новою багатоканальною системою наведення для можливості ураження надводних цілей.

Індекс Block Vb (позначення RGM-109M / UGM-109M) отримають ракети, що зберігають основне призначення для ураження наземних цілей і оснащуються новою проникаючою бойовою частиною Joint Multiple Effects Warhead System (JMEWS), що має також підвищені фугасні можливості.