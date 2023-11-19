ЗСУ утримують позиції на лівобережжі Херсонщини В Антарктиді вперше приземлився пасажирський літак Boeing 787 » Сили оборони за добу на фронті знищили 1190 російських окупантів За минулу добу українські військові утримували позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області та ліквідували ще 1190 російських окупантів. Загальна сума вбитих росіян за час повномасштабного вторгнення сягнула понад 318 тисяч Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 19 листопада 2023-го орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 318 570 (+1190) осіб

танків ‒ 5435 (+13)

бойових броньованих машин ‒ 10166 (+25)

артилерійських систем – 7744 (+18)

РСЗВ – 898 (+2)

засобів ППО ‒ 588 (+2)

літаків – 323 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5755 (+29)

крилатих ракет ‒ 1563 (+0)

кораблів/катерів ‒ 22 (+0)

підводних човнів – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 10120 (+29)

спеціальної техніки ‒ 1096 (+6)