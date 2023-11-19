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Сили оборони за добу на фронті знищили 1190 російських окупантів

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 19 листопада 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 318 570 (+1190) осіб
  • танків ‒ 5435 (+13)
  • бойових броньованих машин ‒ 10166 (+25)
  • артилерійських систем – 7744 (+18)
  • РСЗВ – 898 (+2)
  • засобів ППО ‒ 588 (+2)
  • літаків – 323 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5755 (+29)
  • крилатих ракет ‒ 1563 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10120 (+29)
  • спеціальної техніки ‒ 1096 (+6)
19 ноября, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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