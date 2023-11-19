Найдорожче віскі в світі: на аукціоні в Лондоні пляшку продали за рекордні £2,1 млн

На лондонському аукціоні Sotheby’s пляшку віскі The Macallan 1926 року продали за 2,1 мільйона фунтів стерлінгів.

У аукціонному домі кажуть, що продаж встановив «новий рекорд для будь-якої пляшки алкоголю або вина, проданого на аукціоні», пише AFP.

Очікувалося, що пляшка віскі The Macallan 1926 року принесе від 750 тисяч до 1,2 мільйона фунтів стерлінгів. Але зрештою її продали за майже 2,2 мільйона фунтів (2,7 мільйона доларів США).

Фото: Sotheby’s

Інша пляшка Macallan 1926 року виготовлення вже встановлювала рекорд у 2019 році – тоді на тому ж аукціоні її продали за 1,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Таких пляшок є лише 40. Шотландський бренд Macallan зазначає, що їх розлили з бочки 263 у 1986 році.

Керівник відділу Sotheby’s Джонні Фаул повідомив AFP, що йому дозволили скуштувати цінне віскі.

«Я спробував крихітну краплю. Воно дуже насичене, у ньому багато сушених фруктів, як і слід було очікувати, багато спецій, багато дерева», – пояснює Фаул.

За його словами, напій провів 60 років у бочці з темного європейського дуба, що відобразилося на його кольорі.

«Це не віскі, до якого можна ставитися легковажно. Це насичений напій, але він неймовірний», – каже керівник відділу віскі Sotheby’s.