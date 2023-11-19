Болгарський торговець зброєю попередив про диверсії РФ, щоб зірвати поставки зброї Україні

Болгарський збройовий магнат Еміліан Гебрєв, який пережив два замахи з боку росіян, б’є на сполох щодо російських диверсій, спрямованих на зрив критично важливих поставок зброї в Україну — «Європейська правда» з посиланням на The Financial Times

Відповідаючи на запитання видання, Гебрєв розповів, що російські диверсанти активно атакують заводи та склади його компанії EMKO, яка виробляє більшу частину болгарських куль та танкових снарядів радянського зразка, що постачаються Києву.

«Російські загрози (означають), що необхідно вжити новий комплекс заходів на національному рівні, а також на рівні НАТО», – зазначив Гебрєв.

Жодного російського оперативника не було затримано або притягнуто до відповідальності у зв’язку з його отруєнням та вибухами на об’єктах його компанії, тому він звинуватив в цьому вплив Москви на болгарський уряд.

«Не було жодного результату в жодній з понад десятка справ, пов’язаних з російськими терористичними актами і шпигунською мережею в Болгарії. Всі розслідування були або зупинені, або зайшли в глухий кут, і жодна справа не була передана до суду», – вказав Гебрєв.