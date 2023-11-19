В Антарктиді вперше приземлився пасажирський літак Boeing 787 Японії схвалили продаж 400 ракет Tomahawk » Біля села Кринки на лівобережжі Херсонщини дезертували 20 окупантів Протягом останньої доби на фронті відбулось 64 бойових зіткнення, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу. У районі населеного пункту Кринки Херсонської області дезертували близько 20 російських терористів зі 144 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. Окупанти самовільно залишили бойові позиції. «Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення України, привласнюють зерновий врожай мирних громадян. Так у місті Бердянськ Запорізької області так звана російська окупаційна влада намагається баржами вивезти викрадену пшеницю до своїх портів», — розповіли у Генштабі.