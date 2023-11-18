Український криголам «Ноосфера» вирушив у експедицію

Про це інформує пресслужба Міністерства освіти та науки України.

Вказано, що капітаном криголама є Олександр Гришко. Як і минулого року, «Ноосфера» вирушила в експедицію спільною українсько-польською командою. Антарктичну програму частково фінансувала Польща.

«Тож спочатку криголам вирушить до польської антарктичної станції «Арцтовський» (Arctowski Polish Antarctic Station), яка знаходиться на острові Кінг Джордж. Туди буде доправлено команду полярників та вантажі», — йдеться у повідомлені.

Опісля криголам із сезонною експедицією та вантажами попрямує до української станції «Академік Вернадський». Його прибуття очікують у першій половині грудня. Здебільшого, серед учасників експедиції технічні фахівці: вони мають завершити модернізацію станції. Йдеться про заміну системи водопостачання гарячої та холодної води, реконструкцію причалу, завершення робіт з заземлення всіх будівель станції та низку інших невідкладних робіт.

Крім того, до української станції прямують троє науковців: біолог, метеоролог та геофізик.

Фото: МОН

«Слід зазначити, що до нового антарктичного сезону було виконано багато робіт з технічного обслуговування та вдосконалення роботи криголама. Зокрема, проведено плановий ремонт і обслуговування суднових механізмів та систем у сухому доці, капітальний ремонт суднових енергетичних установок, а також модифіковано систему охолодження суднових енергетичних установок. Крім цього, був встановлений кавітаційний паливний модуль українського виробництва. Він використовується для покращення якості очистки та зменшення витрат пального й подовження моторесурсу двигунів», — зазначили у відомстві.

Криголам також обладнали новим навігаційним обладнанням та надпотужними прожекторами, які мають покращити його пристосованість до роботи в складній льодовій обстановці.