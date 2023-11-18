Через атаку РФ на Одещині без світла залишаються 1550 споживачів Український криголам «Ноосфера» вирушив у експедицію » Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень. Ворог завдав 1 ракетний та 37 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. За добу ЗСУ ліквідували 620 окупантів Про це Генштаб ЗСУ повідомив у ранковому зведенні 18 листопада. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 18 листопада 2023-го орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 317380 (+620) осіб

танків ‒ 5422 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 10141 (+9)

артилерійських систем – 7726 (+14)

РСЗВ – 896 (+1)

засоби ППО ‒ 586 (+1)

літаків – 323 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5726 (+17)

крилаті ракети ‒ 1563 (+0)

кораблі /катери ‒ 22 (+0)

підводні човни — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 10091 (+14)

спеціальна техніка ‒ 1090 (+4).