 
«  
  »

Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у ранковому зведенні 18 листопада.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 18 листопада 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 317380 (+620) осіб
  • танків ‒ 5422 (+7)
  • бойових броньованих машин ‒ 10141 (+9)
  • артилерійських систем – 7726 (+14)
  • РСЗВ – 896 (+1)
  • засоби ППО ‒ 586 (+1)
  • літаків – 323 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5726 (+17)
  • крилаті ракети ‒ 1563 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0)
  • підводні човни — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10091 (+14)
  • спеціальна техніка ‒ 1090 (+4).
18 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  