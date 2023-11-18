Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у ранковому зведенні 18 листопада.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 18 листопада 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 317380 (+620) осіб
- танків ‒ 5422 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 10141 (+9)
- артилерійських систем – 7726 (+14)
- РСЗВ – 896 (+1)
- засоби ППО ‒ 586 (+1)
- літаків – 323 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5726 (+17)
- крилаті ракети ‒ 1563 (+0)
- кораблі /катери ‒ 22 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10091 (+14)
- спеціальна техніка ‒ 1090 (+4).
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