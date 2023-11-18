Ракетні війська Сил оборони уразили засіб ППО росіян, 3 районів зосередження рашистів і ворожої техніки

Підрозділи морської піхоти разом з іншими складовими Сил оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, де минулої доби відбили 12 атак ворога. Наші захисники закріплюються на зайнятих рубежах та завдають вогневого ураження окупантам.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських засобів, засіб протиповітряної оборони, пункт управління та склад боєприпасів противника.