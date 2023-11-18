ООН: отсутствие топлива привело к отключению телекоммуникаций и затрудняет доставку помощи в Газу

Все телекоммуникационные услуги в Газе перестали действовать в четверг после того, как у операторов связи закончилось топливо, необходимое для работы генераторов. По словам исполнительного директора Всемирной продовольственной программы Синди Маккейн, гражданское население Газы сталкивается с «непосредственной вероятностью гибели от голода».

«Поставки продовольствия и воды в Газу практически отсутствуют, и через границу поступает лишь малая часть необходимого», – говорится в опубликованном в четверг заявлении Маккейн. – Невозможно удовлетворить текущие потребности голодающих с помощью одного действующего пограничного перехода. Единственная надежда – открыть еще один безопасный проход для доступа гуманитарной помощи, чтобы доставить в Газу жизненно необходимые продукты питания».

По данным палестинских властей Газы, с момента начала Израилем масштабного воздушного и наземного наступления в ответ на атаку ХАМАС (признана в США террористической организацией) 7 октября погибло более 11 000 человек, около 40% из них — дети.

В четверг израильские военные заявили, что предоставили больнице «Аль-Шифа» 4000 литров воды и 1500 блюд готовой еды.

«Благополучие гражданских лиц, включая пациентов и персонал, остается приоритетной задачей», – говорится в сообщении Армии обороны Израиля на платформе X (ранее Twitter).

Также в пятницу ЦАХАЛ объявил о том, что рядом с больницей «Аль-Шифа» в Газе было найдено и извлечено тело капрала Ноа Марчиано. Она была похищена ХАМАС 7 октября, во время нападения боевиков на Израиль.

В четверг Израиль приказал палестинцам покинуть четыре города на юге сектора Газа, сигнализируя о возможном расширении военных действий против ХАМАС на районы, где, по заверениям израильских властей, находиться безопасно.