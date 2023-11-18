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На кордоні з Польщею скупчилися майже 3 тисячі вантажівок

У трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею скупчилися близько 2800 вантажівок через протести польських перевізників.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері  телемарафону «Єдині новини».

За його словами, станом на ранок 18 листопада  у чергах скупчилися близько 2800 вантажних транспортних засобів. У порівнянні з попереднім днем прикордонники  спостерігають певне збільшення вантажівок.

«Найбільше в пункті пропуску Краківець, це десь 1200 вантажівок, у пункті пропуску Ягодин — 1100 вантажівок, і навпроти Рава-Руської 500», – зазначив Демченко.

Крім того, речник Держприкордонслужби заявив, що  перевізники почали обирати інші маршрути, тож спостерігається скупчення автівок і на інших пунктах пропуску. Зокрема, на пункті пропуску Шегині, де перебувають близько 1 200 вантажівок.

Демченко підкреслив, що легкові авто та  можуть вільно перетинати кордон, і для них рух не блокується.

18 ноября, 2023 | Category: Мир, Новости, Украина

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