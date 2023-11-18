На кордоні з Польщею скупчилися майже 3 тисячі вантажівок » На Авдіївському напрямку оборона міцна, знищено більше 450 окупантів Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський запевняє, що на Авдіївському напрямку сили оборони міцно тримають оборону. «На таврійському напрямку ворог завдав 8 авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 974 артобстріли. Наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку». Деталі: За словами командувача, загальні втрати ворога на цьому напрямку склали 456 осіб. Один окупант здався у полон. Також захитсники знищили 19 одиниць військової техніки. Зокрема, 1 танк, 3 ББМ, 2 артсистеми, 12 БпЛА, 1 одиницю спецтехніки. Ще 16 одиниць військової техніки ворога пошкоджено. «Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку», — зазначив командувач.