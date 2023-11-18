Через атаку РФ на Одещині без світла залишаються 1550 споживачів

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Уночі внаслідок ворожого удару були пошкоджені електромережі та енергетичний об’єкт — нафтобаза. Через це без світла залишилися 1550 споживачів. Також через технологічні порушення без світла залишилися понад 1,7 тисячі споживачів.

У Запорізькій області через падіння дрона було відключено повітряну ЛЕП, споживачі не знеструмлювалися. Загалом в області через обстріли без світла залишаються 63 населених пункти.

Крім цього, на Донеччині внаслідок обстрілів знеструмлено 12 населених пунктів, без світла залишилися майже 21 тисяча абонентів. Енергетики заживили 21 населений пункт та повернули світло 24,7 тис. абонентів. Загалом в області залишаються без світла 113 населених пунктів.

Також внаслідок бойових дій в одному з районів Дніпропетровської області сталося пошкодження газопроводу, є відключені споживачі. Від газопостачання відключено приватний будинок.

Знеструмлення через технологічні порушення

Через технічні причини в Чернігівській області знеструмлено 6 населених пунктів та 1 частково.

Без електропостачання залишилися 2266 абонентів.