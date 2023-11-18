 
«  
  »

ЄС заборонить російські алмази з початку 2024 року

Європейська комісія пропонує заборонити імпорт російських алмазів та ювелірних виробів із діамантами з початку 2024 року в рамках 12-го пакету санкцій, покликаного обмежити здатність Росії фінансувати вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Пропозиція, що обговорюється сьогодні послами 27 урядів ЄС, також закликає до заборони на імпорт, купівлю та передачу алмазів, що прямують транзитом через Росію, а також російських алмазів, огранованих та відполірованих у третіх країнах, таких як Індія.

У пропозиції йдеться, що заборона поширюватиметься на непромислові природні та синтетичні алмази та ювелірні вироби з діамантами з січня 2024 року. Також поетапно запроваджуватиметься — з 1 березня по 1 вересня — заборона на імпорт російських алмазів при обробці в третіх країнах, у тому числі прикраси з російськими діамантами.

«Це поетапне запровадження непрямих заборон на імпорт враховує необхідність розгортання відповідного механізму відстеження, який забезпечує ефективні заходи правозастосування та мінімізує збої для учасників ринку», — йдеться у пропозиції, з якою ознайомилося агентство Reuters.

18 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  