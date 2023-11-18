ЄС заборонить російські алмази з початку 2024 року

Європейська комісія пропонує заборонити імпорт російських алмазів та ювелірних виробів із діамантами з початку 2024 року в рамках 12-го пакету санкцій, покликаного обмежити здатність Росії фінансувати вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Пропозиція, що обговорюється сьогодні послами 27 урядів ЄС, також закликає до заборони на імпорт, купівлю та передачу алмазів, що прямують транзитом через Росію, а також російських алмазів, огранованих та відполірованих у третіх країнах, таких як Індія.

У пропозиції йдеться, що заборона поширюватиметься на непромислові природні та синтетичні алмази та ювелірні вироби з діамантами з січня 2024 року. Також поетапно запроваджуватиметься — з 1 березня по 1 вересня — заборона на імпорт російських алмазів при обробці в третіх країнах, у тому числі прикраси з російськими діамантами.

«Це поетапне запровадження непрямих заборон на імпорт враховує необхідність розгортання відповідного механізму відстеження, який забезпечує ефективні заходи правозастосування та мінімізує збої для учасників ринку», — йдеться у пропозиції, з якою ознайомилося агентство Reuters.