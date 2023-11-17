ЗСУ закріпилися на декількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині

Про це повідомляє командування морської піхоти.

«У результаті заздалегідь спланованих заходів щодо відсічі широкомасштабній збройній агресії РФ Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Завдяки мужності та професійності українських морських піхотинців у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони вдалося закріпитися на декількох плацдармах», — йдеться у повідомленні.

Командування зазначило, що в ході боїв російські окупанти втратили 1216 одиниць особового складу, а поранень дістали 2217 окупантів. Українські морські піхотинці уразили 24 ворожих танки, 89 артилерійських систем та мінометів, 135 одиниць різноманітної автомобільної техніки, 48 одиниць бойових броньованих машин, у тому числі БТР та БМП, 9 РСЗВ, 14 плавзасобів, 15 одиниць спеціальної техніки, 4 командні пункти, 29 складів з боєприпасами, як польових, так і стаціонарних.

Крім того, зведений підрозділ РЕБ морської піхоти нейтралізував 135 FPV-дронів та 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня.