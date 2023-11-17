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За стандартами НАТО пройшли навчання 12 тис. українських військових

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Вказано, що військові проходили навчання в межах програми DEEP, у якій Україна бере участь уже 10 років. Це допомагає вдосконалювати та підвищувати сумісність освіти українських воїнів з Альянсом. За цей час 12 тисяч українських військовослужбовців та викладачів пройшли навчання та підвищили кваліфікацію.

«Йдеться про підготовку науково-педагогічних працівників, інструкторів та інших фахівців — як для викладання процедур планування та ухвалення рішень за стандартами НАТО (TLP, MDMP, OPP), так і в частині посилення мовних спроможностей», — йдеться у повідомленні.

17 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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