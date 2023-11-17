У Польщі створили парламентську групу для стягнення репарацій з Німеччини та Росії

У Польщі сформували парламентську групу щодо репарацій від Німеччини і Росії за збитки, завдані країні під час Другої світової війни.

Про це повідомив заступник голови Міністерства закордонних справ Аркадіуш Мулярчик, пише «Європейська правда».

«Ми створили парламентську групу з питань репарацій, компенсацій та відшкодувань, належних Польщі від Німеччини, та оцінки розміру компенсації, належної Польщі від Росії за шкоду, заподіяну під час Другої світової війни, відповідно до постанови Сейму від 14 вересня 2022 року», – повідомив Мулярчик у соціальних мережах.

Як він зазначив, до складу групи увійшли президент партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський, голова Міністерства культури і національної спадщини Пьотр Глінський та інші політики «ПіС», серед яких Марек Кухцінський, Казімєж Смолінський, Вальдемар Буда, Марек Аст і Пьотр Бабінець.

Мулярчик підкреслив, що питання виплати репарацій Польщі за втрати у Другій світовій війні «не зникне з національної та міжнародної політичної сцени».

1 вересня минулого року у Польщі було представлено звіт про втрати, яких зазнала Польща внаслідок німецької агресії та окупації під час Другої світової війни.