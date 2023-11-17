ЗСУ закріпилися на декількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, ЗСУ тримають оборону та відбивають атаки росіян » Сили оборони за добу ліквідували 1140 окупантів Російська армія не полишає спроб оточити Авдіївку, але українські захисники стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат: 1140 ліквідованих окупантів за добу Про це 17 листопада повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 17 листопада 2023-го орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 316 760 (+1140) осіб

танків ‒ 5415 (+27)

бойових броньованих машин ‒ 10132 (+11)

артилерійських систем – 7712 (+29)

РСЗВ – 895 (+3)

засобів ППО ‒ 585 (+0)

літаків – 323 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5709 (+20)

крилатих ракет ‒ 1563 (+0)

кораблів/катерів ‒ 22 (+0)

підводних човнів – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 10077 (+17)

спеціальної техніки ‒ 1086 (+2).