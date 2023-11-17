Сили оборони за добу ліквідували 1140 окупантів

Про це 17 листопада повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 17 листопада 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 316 760 (+1140) осіб
- танків ‒ 5415 (+27)
- бойових броньованих машин ‒ 10132 (+11)
- артилерійських систем – 7712 (+29)
- РСЗВ – 895 (+3)
- засобів ППО ‒ 585 (+0)
- літаків – 323 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5709 (+20)
- крилатих ракет ‒ 1563 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
- підводних човнів – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10077 (+17)
- спеціальної техніки ‒ 1086 (+2).
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