Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом

Про це Маркарова повідомила у facebook.

«Штат Айова видав прокламацію з нагоди 90-роковин Голодомору та став 33-ім штатом США і восьмим штатом консульського округу України в Чикаго, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу та проголосив листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид в Україні», — зазначила вона.

Посолка подякувала губернаторці штату Айова Кім Рейнольдс за солідарність з Україною, генконсулу України в Чикаго Сергію Коледову та українській громаді за їхню роботу з вшанування пам‘яті про жертв Голодомору.

Крім того, Макарова запросила усіх охочих доєднатись до церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору. Вона відбудеться 25 листопада о 16:30 біля Меморіалу жертвам Голодомору у Вашингтоні.