Прогноз погоди на вихідні 18–19 листопада: до першого снігу готові?

Якщо ви ще не замінили літню гуму на зимову, покваптеся зробити це якнайшвидше. А ще приготуйте пуховики, шарфи та тепле взуття — за даними Sinoptik.ua, погода на вихідних у багатьох регіонах буде сніжною і холодною.

Погода в суботу 18 листопада

У суботу по всій Україні очікується типова для середини листопада погода. У Сумській і Чернігівській областях буде найпрохолодніше — термометри покажуть близько 0 °С. У західних і центральних регіонах країни, Києві очікується +2…+4 °С. У східних і південно-східних областях температура буде трохи вищою — +5…+8 °С, на півдні — +9…+11 °С.

У північних і східних областях субота мине без істотних опадів. А ось мешканцям решти регіонів радимо заздалегідь спланувати день і без нагальної потреби не залишати теплий і затишний дім. У всіх західних областях, окрім Закарпаття, очікуються сильні снігопади, в центрі країни пройдуть дощі зі снігом, а на півдні та південному сході можливі дощі.

Погода в неділю 19 листопада

До кінця тижня похолодає і в південних областях. Там термометри покажуть +4…+6 °С. У центральних, східних і південно-східних областях повітря прогріється до +2…+4 °С. На заході та півночі країни синоптики прогнозують близько 0 °С.

У Львові, західних і північних областях обійдеться без істотних опадів, а от центральні та східні регіони накриє дощами зі снігом. На півдні та південному сході пройдуть сильні дощі. Що ж, за такої погоди, та ще й у Всесвітній день чоловіків, мабуть, краще полежати під теплим пледом перед телевізором.

Погода у понеділок 20 листопада

У більшості регіонів України погода на початку тижня буде прохолодною і дощовою, місцями пройде мокрий сніг. Опадів не передбачається лише у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

У Донецькій, Луганській, Черкаській, Кіровоградській і Полтавській областях, а також на півночі стовпчики термометрів не піднімуться вище за 0 °С. На заході та півдні повітря прогріється до +4…+6 °С, на решті території — +2…+4 °С.

Народні прикмети та вірування

Снігопад 18 листопада наші предки вважали провісником сніжної та морозної зими. А якщо вранці гілки дерев були вкриті інеєм, готувалися до пізньої, але затяжної зими.

19 листопада «прогнозували» погоду за зорями. Ясне небо, всипане яскравими зірками, віщувало швидкі заморозки. А якщо небо було затягнуте хмарами, справжня зима мала прийти ще нескоро.