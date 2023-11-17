Поляки планують заблокувати ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

Представники польських автоперевізників 16 листопада заявили, що розширять прикордонну акцію протесту проти України, заблокувавши ще один пункт пропуску для вантажних автомобілів – «Шегині – Медика» — один з організаторів протесту Томаш Борковський агентству AFP, пише «Європейська правда»

Київ наразі не зміг досягти згоди на нових переговорах з польськими перевізниками, які вже майже два тижні блокують вантажні перевезення на трьох основних прикордонних пунктах пропуску.

Борковський повідомив, що з понеділка 20 листопада вони розширять блокаду на пункт пропуску «Медика».

Він зазначив, що далекобійники очікують нового раунду переговорів з польським та українським урядами, і «не задоволені швидкістю» переговорів.

Багатоденний протест спричинив величезні черги по обидва боки кордону.