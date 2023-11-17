Норвегія готова слідом за Фінляндією закрити кордон із Росією

Міністерка юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель повідомила, що її країна готова ухвалити рішення про закриття пунктів пропуску на кордоні з РФ. Цю заяву вона зробила на тлі повідомлення про закриття чотирьох пунктів пропуску на кордоні Фінляндії та Росії — коментар міністерки норвезькій інформагенції NTB, повідомляє «Європейська правда»

Голова Мін’юсту Норвегії підкреслила, що наразі підвищеної активності на Сторскогу, єдиному сухопутному прикордонному пункті з Росією, не спостерігається.

«Ми ретельно стежимо за ситуацію, і нам може бути доцільним оперативно закрити кордон у разі потреби», – додала вона.

Мель додала, що Норвегія не фіксує ситуації на кордоні з Росією подібно до тієї, що спостерігається у Фінляндії.