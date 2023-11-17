Литва передала Україні новий пакет військової допомоги Суперечки про кордон у Конгресі США поставили під загрозу допомогу Україні » На Херсонщині ввели «сухий закон» у прибережних селищах та містах У 160 населених пунктах Херсонської області заборонили продаж алкоголю — очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у соцмережах «Заборонено продаж алкоголю у Станіславській, Білозерській, Херсонській, Чорнобаївській, Музиківській, Дарʼївській, Тягинській, Бериславській, Борозенській, Милівській, Новоолександрівській громадах, а також селах Новомиколаївка, Черешневе, Костирка, Нововознесенське, Добрянка Високопільської громади та Трифонівка, Нововасилівка Великоолександрівської громади. Обмеження не поширюється на Херсон, Зеленівку, Степанівку та Чорнобаївку». Прокудін уточнив, що йдеться про 160 населених пунктів, які розташовані в 30-кілометровій зоні від річки Дніпро. Крім того, до Херсона не зможуть потрапити військові, які не виконують бойові завдання на території Херсонської громади. Виключення – захисники і захисниці, котрі проживають у місті, знаходяться у відрядженні, відпустці або проходять лікування.