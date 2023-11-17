Литва передала Україні новий пакет військової допомоги

Литва продовжує безперебійне постачання військової допомоги Україні. Так, сьогодні Вільнюс передав нову партію генераторів, польових ліжок і сухих пайків.

Про це повідомляє пресслужбf Міністерства оборони Литви.

Стаціонарні дизель-генератори потужністю 160 кВт призначені для вироблення електроенергії та забезпечення нею об’єктів у місцях, де відсутні або перервані лінії електропередачі. Генератори оснащені обладнанням, яке автоматично вмикає двигун генератора в разі припинення подачі електроенергії від стаціонарної електромережі та вимикає його в разі відновлення подачі.

При повному навантаженні генератор може безперервно працювати не менше 8 годин. Генератори захищені від впливу довкілля і можуть експлуатуватися за температури навколишнього середовища -30 градусів або +40.