Байден підписав закон про тимчасовий бюджет США без допомоги Україні

Про це повідомляє Білий дім.

Підписаний Байденом «Закон про подальші асигнування та інші розширення 2024 року», надає федеральним агентствам асигнування на 2024 фінансовий рік до 19 січня 2024 року для продовження проєктів і заходів у чотирьох законопроєктах. Для решти восьми законопроєктів про асигнування забезпечується фінансування до 2 лютого 2024 року.

14 листопада палата представників США ухвалила законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 19 січня без фінансування підтримки України й Ізраїлю, щоб запобігти шатдауну.