Ворог підтягнув хімічну бригаду

Військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що ворог усіма наявними силами намагатиметься перехопити наступальну ініціативу

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Авдіївка є політичним питанням для росіян. Ворог сконцентрував біля Авдіївки величезні сили, до декількох загальновійськових армій. Росіяни навіть підтягнули єдину свою хімічну бригаду на цей напрямок. У них на озброєнні стоять ТОС-1А «Солнцепьок», «Буратіно». Авдіївка сильно стягнула їхні війська й вимагає великої концентрації їхніх сил. Але за місяць часу ворог не зміг досягти результату. Звичайно, це теж вимотує наші ресурси й війська», — зауважив Тимочко.

За словами військовослужбовця, перед російською армією стояло завдання перехопити наступальну ініціативу.

«Одна справа постійно перебувати в наступі, і вдарятися хвилями в лінію оборони. Зовсім інше, коли є наступальна ініціатива. Коли війська проривають ворожу лінію фронту, коли командування визначає напрямки удару. Коли ворог не може сконцентрувати сили на напрямках ударів бронегруп. Наразі росіяни намагаються перехопити наступальну ініціативу. Тому що росіяни її втратили ще минулого року, а тепер почали втрачати й оборонну. Росіяни усіма наявними силами будуть намагатися перейти у контрнаступ», — підкреслив Тимочко.