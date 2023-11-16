Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором після заяви про «найпродуктивніші переговори». Артур Герасимов виграв апеляцію у Вищому антикорупційному суді » Умєров представив нового командувача ССО Особовому складу Сил спеціальних операцій представили нового командувача – полковника Сергія Лупанчука, Віктор Хоренко здав посаду наступнику — міністр оборони Рустем Умєров у Facebook, коментар Хоренка, наданий УП його радницею з комунікацій Валерією Суботіною «Разом з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним передали бойовий прапор ССО ЗСУ полковнику Лупанчуку. Усі ми пишаємось міцністю воїнів ССО ЗСУ і щиро бажаємо нових здобутків у захисті нашої держави від російської агресії». Деталі: Умєров наголосив, що збільшення потужності ССО є пріоритетом оборонної політики держави.