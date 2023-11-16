Умєров представив нового командувача ССО

Особовому складу Сил спеціальних операцій представили нового командувача – полковника Сергія Лупанчука, Віктор Хоренко здав посаду наступнику — міністр оборони Рустем Умєров у Facebook, коментар Хоренка, наданий УП його радницею з комунікацій Валерією Суботіною
«Разом з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним передали бойовий прапор ССО ЗСУ полковнику Лупанчуку.
Усі ми пишаємось міцністю воїнів ССО ЗСУ і щиро бажаємо нових здобутків у захисті нашої держави від російської агресії».
Деталі: Умєров наголосив, що збільшення потужності ССО є пріоритетом оборонної політики держави.
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