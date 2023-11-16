У прифронтовому місті Донеччини викрили бордель

На Донеччині викрили групу місцевих мешканок, які облаштували бордель у готелі Слов’янська — Донецька обласна прокуратура

Зазначається, що в червні 2023 року четверо місцевих мешканок вирішили побудувати незаконний бізнес та відкрили на території Слов’янська «будинок розпусти», який розміщувався в одному з готельно-розважальних центрів.

«Ділові партнерки» підшукували жінок віком від 28 до 35 років, готових займатись проституцією.

Організаторка «бізнесу» селила їх в окремих готельних номерах, де вони надавали чоловікам послуги інтимного характеру.

Свою рекламу ділки розміщували в мережі Інтернет. Клієнти замовляли послуги по телефону або в адміністратора на рецепції. Після ознайомлення з прайсом чоловіки обирали дівчину та дізнавались номер її кімнати.

Година «послуг» коштувала від 5 000 до 7 000 грн. За понад 5 місяців у готелі «пропрацювали» 10 жінок. Середньомісячний заробіток борделю складав близько 900 тисяч гривень.