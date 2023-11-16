Туреччина відклала схвалення вступу Швеції в НАТО

У парламенті Туреччини вирішили відкласти питання схвалення протоколу про вступ Швеції до НАТО через «відсутність ясності щодо питання» — «Європейська правда» з посиланням на Anadolu

Рішення ухвалив парламентський Комітет із закордонних справ на засіданні у четвер.

На засіданні комітету виступав заступник міністра закордонних справ Туреччини Буряк Акчапар. Він заявив, що вступ Швеції в НАТО «зробить євроатлантичний регіон безпечнішим» і «сприятиме нашим двостороннім відносинам».

Турецький посадовець також вказав, що спостерігає «позитивні зміни» у сприйнятті у Швеції «легітимних занепокоєнь» Туреччини у сфері безпеки, передусім пов’язаних із протидією курдським організаціям.

Акчапар додав, що Швеція має представити Туреччині «дорожню карту, яка містить їхні обов’язки й кроки, які вони мають вжити» для протидії тероризму.

Після обговорень комітет за пропозицією депутатів владної Партії справедливості та розвитку вирішив відкласти схвалення вступу Швеції в НАТО «через відсутність ясності щодо питання, яке обговорюється, та недостатньої зрілості переговорів».

Коли відбудеться чергове обговорення, не уточнюється.