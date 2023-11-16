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Сили оборони за добу ліквідували 1330 окупантів

Про це 16 листопада інформує Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 16.11.2023

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 16 листопада 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 315 620 (+1330) осіб
  • танків ‒ 5388 (+11)
  • бойових броньованих машин ‒ 10121 (+17)
  • артилерійських систем – 7683 (+36)
  • РСЗВ – 892 (+8)
  • засобів ППО ‒ 585 (+3)
  • літаків – 323 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5689 (+14)
  • крилатих ракет ‒ 1563 (+1)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10060 (+40)
  • спеціальної техніки ‒ 1084 (+1).
16 ноября, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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