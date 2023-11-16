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Армія РФ завдала 8 ракетних та 29 авіаційних ударів по території України Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором після заяви про «найпродуктивніші переговори». » Сили оборони за добу ліквідували 1330 окупантів Українські військові протягом минулої доби відбили атаки ворога на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському, Куп’янському та Шахтарському напрямках. Також ЗСУ знищили 1330 окупантів Про це 16 листопада інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 16 листопада 2023-го орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 315 620 (+1330) осіб

танків ‒ 5388 (+11)

бойових броньованих машин ‒ 10121 (+17)

артилерійських систем – 7683 (+36)

РСЗВ – 892 (+8)

засобів ППО ‒ 585 (+3)

літаків – 323 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5689 (+14)

крилатих ракет ‒ 1563 (+1)

кораблів/катерів ‒ 22 (+0)

підводних човнів – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 10060 (+40)

спеціальної техніки ‒ 1084 (+1).