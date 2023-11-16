Сили оборони за добу ліквідували 1330 окупантів

Про це 16 листопада інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 16 листопада 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 315 620 (+1330) осіб
- танків ‒ 5388 (+11)
- бойових броньованих машин ‒ 10121 (+17)
- артилерійських систем – 7683 (+36)
- РСЗВ – 892 (+8)
- засобів ППО ‒ 585 (+3)
- літаків – 323 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5689 (+14)
- крилатих ракет ‒ 1563 (+1)
- кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
- підводних човнів – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10060 (+40)
- спеціальної техніки ‒ 1084 (+1).
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