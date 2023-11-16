У прифронтовому місті Донеччини викрили бордель Ворог підтягнув хімічну бригаду » Росіяни створюють нові вогневі точки біля окупованої Євпаторії Партизани руху «Атеш» зафіксували, що росіяни почали створювати нові вогневі точки вздовж траси поблизу тимчасово окупованої Євпаторії Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар «Атеш». Зазначається, що агенти руху провели розвідку місцевості між окупованими Євпаторією та Сімферополем. Вони зафіксували особовий склад російської армії на території розважального комплексу «Сонечко». Крім того, партизанам стало відомо, що вздовж траси окупанти облаштували контрольно-пропускні пункти та вогневі точки. Фото: atesh_ua «Рашисти продовжують готуватися до оборони Криму. Мабуть, вони бояться висадки морського десанту Сил оборони України і вирішили зміцнити свій гарнізон», — додали у русі.