Rheinmetall передасть ЗСУ найсучасніші авіадесантні тактичні машини Caracal

Про це повідомляє пресслужба Rheinmetall.

Планується, що Україна отримає п’ять таких транспортних засобів наприкінці цього або на початку 2024 року. Ймовірніше за все, в Україні їх будуть використовувати Сили спеціальної операції або підрозділи спеціального призначення Головного управління розвідки.

Варто зауважити, що Україна буде першою країною, яка буде використовувати ці авто.

Основні характеристики Caracal:

довжина — 4,7 метра;

ширина — 1,8 метра;

висота — 1,85 метра;

вага — 4 900 кг;

вантажність — 2 000 кг;

потужність двигуна — 249 к.с.

Caracal – є тактичною авіадесантною машиною на базі цивільного позашляховика Mercedes-Benz G-Сlass. При цьому конструкція транспорту дозволяє транспортувати їх як у внутрішніх вантажних відсіках, так і на зовнішніх підвісах гелікоптерів CH-47F Chinook та CH-53K King Stallion.