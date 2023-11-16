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Rheinmetall передасть ЗСУ найсучасніші авіадесантні тактичні машини Caracal

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Про це повідомляє пресслужба Rheinmetall.

Планується, що Україна отримає п’ять таких транспортних засобів наприкінці цього або на початку 2024 року. Ймовірніше за все, в Україні їх будуть використовувати Сили спеціальної операції або підрозділи спеціального призначення Головного управління розвідки.

Варто зауважити, що Україна буде першою країною, яка буде використовувати ці авто.

Основні характеристики Caracal:

  • довжина — 4,7 метра;
  • ширина — 1,8 метра;
  • висота — 1,85 метра;
  • вага — 4 900 кг;
  • вантажність — 2 000 кг;
  • потужність двигуна — 249 к.с.

Caracal – є тактичною авіадесантною машиною на базі цивільного позашляховика Mercedes-Benz G-Сlass. При цьому конструкція транспорту дозволяє транспортувати їх як у внутрішніх вантажних відсіках, так і на зовнішніх підвісах гелікоптерів CH-47F Chinook та CH-53K King Stallion.

16 ноября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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