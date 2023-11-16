Нацполіція відкрила ще одне кримінальне провадження проти Арестовича

Національна поліція України відкрила кримінальне провадження проти колишнього позаштатного радника Офісу президента та скандального блогера Олексія Арестовича.

Про це повідомила народна депутатка від партії «Голос» та львівська громадська діячка Наталія Піпа.

За словами нардепки, інформацію про кримінальне провадження проти Арестовича вона отримала від джерел у Нацполіції. Водночас офіційних коментарів від правоохоронців наразі не було.

«На громадянина Арестовича відкрито кримінальне провадження. Про це мене сповістила Національна поліція України, а я сповіщаю вас. Чекаємо якнайшвидшого (однак сумнівного) повернення розвідника до України», – повідомила Наталія Піпа.

Громадська активістка не уточнила, за якою статтею кримінального кодексу правоохоронці відкрили провадження. Водночас, імовірно, йдеться про свідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яке зчинив Арестович щодо Наталії Піпи.

За словами посадовиці, Олексій Арестович через суд зобов’язав ДБР відкрити кримінальне провадження щодо Наталії Піпи через інцидент із виконанням російської музики в центрі Львова. Справу розглядатимуть за статтею про порушення рівноправності громадян за мовною ознакою. За цим фактом проти Арестовича написали заяви до поліції 29 депутатів.