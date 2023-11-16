Франция выдала международный ордер на арест Асада

Франция выдала международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада по обвинениям в соучастии в преступлениях против человечности в связи с химическими атаками в 2013 году.

Об этом сообщил источник в судебных органах и истцы по делу.

Источник сообщил AFP, что Асад также подозревается в соучастии в военных преступлениях, связанных с атаками под Дамаском в августе 2013 года, в результате которых погибли более 1400 человек.

Оппозиция возложила ответственность за атаки на сирийский режим.

Также были выданы международные ордера на арест брата Асада, Махера, который является фактическим руководителем сирийского элитного военного подразделения, и двух генералов вооруженных сил.

Подразделение парижского суда, которое занимается преступлениями против человечности, расследует химические атаки с 2021 года.

Франция претендует на универсальную юрисдикцию в отношении военных преступлений и преступлений против человечности.

Расследование было начато на основе жалобы, поданной НКО «Сирийский центр СМИ и свободы выражения», ассоциацией юристов «Инициатива “Справедливость” Открытого общества» и «Сирийским архивом» – организацией, документирующей нарушения прав человека в Сирии.

В 2013 году активисты разместили любительские видео на YouTube, на которых, по их словам, запечатлены последствия атаки, включая десятки трупов, в том числе детей, лежащих на земле.

Позднее ООН в своем докладе заявила о наличии явных свидетельств применения зарина.