Будівництво захисних споруд на енергооб’єктах завершать до грудня

Агентство відновлення завершить роботи зі спорудження захисних споруд на енергетичних об’єктах до 1 грудня 2024 року, а на низці об’єктів — до середини лютого.

Про це повідомив голова Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрій Щиголь в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Агентство відновлення продовжує активно будувати захисні споруди на енергетичних об’єктах, і за більшістю з них роботи мають бути виконані до 1 грудня, ще за низкою об’єктів — до середини лютого», — сказав Щиголь.

За його словами, до нинішньої зими Україна підготовлена краще, ніж торік. Роботу було розпочато на початку року, і вже є результати.

Держспецзв’язку координує роботу зі створення захисту від атак і дронів на енергетичних об’єктах спільно з «Укренерго», Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерством енергетики, Генштабом, Агентством відновлення та приватними компаніями.

Також Держспецзв’язку спільно з Генштабом та Агентством відновлення бере участь у розробці проєктів із перенесення елементів критичної інфраструктури під землю. Були створені чіткі методичні рекомендації щодо вибору матеріалів і конструкцій.

«Об’єкти готові до захисту. Однак наявної кількості засобів протиповітряної оборони зараз недостатньо, щоб захистити всі об’єкти, які цього потребують. Щодня президент і уряд працюють над збільшенням кількості засобів ППО», — сказав Щиголь.

«Наш агресивний сусід має багато ракет. І якщо він буде їх масово запускати, не можна виключати влучень. Можливо, на 2-3 чи 5 годин, а може, й більше, якийсь регіон буде без електроенергії. Маємо бути готові до всього і розуміти, що доти, доки триває війна, у країні немає жодного абсолютно безпечного місця», — додав він.