Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором після заяви про «найпродуктивніші переговори».

Про це пише CNN із посиланням на заяву Байдена.

Зазначається, що відповідаючи на запитання журналіста, чи буде президент і надалі називати Сі диктатором, як він це робив у минулому, Байден відповів: «Ну, подивіться, він диктатор».

«Він диктатор у тому сенсі, що він керує комуністичною країною», — сказав Байден, додавши, що китайський уряд «повністю відрізняється від нашого».

Реакція Китаю

Міністерство закордонних справ Китаю засудило слова Байдена та назвало висловлювання президента США «абсурдним» та «провокацією», пише Bloomberg.

Видання припускає, що це зауваження може підірвати домовленості, досягнуті протягом чотирьох годин переговорів між двома лідерами.