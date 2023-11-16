Умєров представив нового командувача ССО Будівництво захисних споруд на енергооб’єктах завершать до грудня » Артур Герасимов виграв апеляцію у Вищому антикорупційному суді Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала обвинувальний вирок щодо співголови фракції «Європейська Солідарність» Артура Герасимова. Про це повідомила пресслужба «Євросолідарності». Апеляційна палата ВАКС скасувала обвинувальний вирок, задовольнивши клопотання захисту про закриття кримінального провадження проти Артура Герасимова за нібито недостовірне декларування. Апеляційна скарга прокурора була відхилена судом. «Вирок Вищого антикорупційного суду від 17 серпня 2023 року, яким Герасимова Артура Володимировача визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.336-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ) та звільнено від призначеного покарання на підставі п.1 ч.1 ст.49, ч5. ст.74 КК України – скасувати», – йдеться у рішенні суду.