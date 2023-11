Північна Корея і Росія продовжують розширювати співпрацю » ЄС має намір запровадити санкції проти сина Медведєва та родички Путіна Європейська комісія пропонує запровадити 12 пакет санкцій проти Москви, розширивши список фізичних осіб. Очевидно, санкції торкнуться сина колишнього президента РФ Дмитра Медведєва і родичку Володимира Путіна. Про це повідомляє The Guardian. Серед 47 осіб, яких комісія хоче додати до існуючих санкційних списків, — двоюрідна племінниця Путіна Ганна Цивільєва, яка очолює фонд «Защитники отечества», який підтримує російських солдатів, які воюють в Україні. У розширеному списку також є Ілля Медведєв, ім’я та дата народження якого збігаються з ім’ям та датою народження єдиного сина колишнього президента. Він потрапить до списку за те, що він організував дезінформаційну та пропагандистську кампанію в Україні. Заборона російських алмазів За даними The Guardian, у центрі пропозицій Єврокомісії, які ще мають бути схвалені лідерами ЄС на наступному саміті у грудні, лежать кроки, спрямовані на перекриття комерційних доходів Росії. До них входить повна заборона на продаж усередині блоку російських алмазів і ювелірних виробів з використанням дорогоцінного каміння сибірських копалень країни. За даними ЄС, це може призвести до зниження доходів Кремля на понад 4,5 млрд євро на рік. Заборона перебувала у розробці з минулого року, але стала реальністю лише після того, як Бельгія, де знаходиться глобальний алмазний центр Антверпен, зняла влітку свої заперечення, а «Велика сімка» погодилася на введення санкцій під час саміту в Японії. «Заборона на російські алмази є частиною зусиль G7 щодо розробки міжнародної скоординованої заборони на алмази, метою якої є позбавити Росію цього важливого джерела доходу», — йдеться у пропозиції комісії, з якою ознайомилася The Guardian. Представники країн G7 зараз перебувають із триденним візитом в Антверпені, щоб подивитися, як працюватиме запропонована заборона. Згідно з пропозицією, висунутою Бельгією, всім діамантам певного розміру, імовірно від 0,5 до одного карата, буде надано унікальний ідентифікатор через запис блокчейна, що показує їх походження. Це застосовуватиметься до «від 80% до 90% світових алмазів», кажуть дипломати, і негайно надасть оптовикам та роздрібним торговцям можливість відрізняти легальні алмази від нелегальних. 12-й пакет санкцій Єврокомісія представила Раді ЄС свої пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти Росії 15 листопада. Пропонується запровадити санкції ще щодо понад 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. Також пропонується вести нові заборони на імпорт та експорт, а також дії щодо посилення цін на нафту та протидії обходу санкцій ЄС.