В уряді Словаччини заявили, що не дадуть Україні зброю

Голова Міноборони Словаччини Роберт Каліняк заявив генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу, що новий словацький уряд не допомагатиме Україні зброєю зі своїх складів — повідомлення Міноборони Словаччини, пише «Європейська правда»

«Очільник Міністерства оборони Каліняк поінформував генерального секретаря НАТО про припинення військової допомоги Україні зі словацьких запасів», – йдеться у повідомленні.

У той самий час Словаччина пропонує «досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної нелетальної допомоги» для України, сказано у повідомленні.

Іноземні партнери, як зазначено, «повністю поважають» рішення нового уряду Словаччини.