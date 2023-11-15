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Україна та Італія почнуть роботу над двосторонніми гарантіями безпеки — Зеленський

Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Домовились розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки та обговорили нові санкції проти РФ.

Під час розмови обговорювали оборонну співпрацю та необхідність прискорення ухвалення 12-го пакету санкцій ЄС щодо Росії.

«Італія демонструє потужне лідерство, і я розраховую на те, що італійське головування в G7 у 2024 році досягне нових важливих результатів», – зазначив Зеленський.

Український президент додав, що під час розмови з Мелоні також домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки в розвиток відповідної Вільнюської декларації G7.

Він подякував главі італійського уряду за підтримку «Формули миру», а також запросив її взяти участь у другому саміті «Зерно з України».

15 ноября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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