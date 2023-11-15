Україна подала відкритий лист до Червоного Хреста через недотримання Росією вимог щодо лікування полонених

Про це установа повідомила в телеграмі.

Координаційний штаб повідомляє, що в серпні 2023 року Україною було ухвалено рішення про створення змішаних медичних комісій. Протягом серпня та вересня 2023 року було пройдено та завершено всі внутрішньодержавні процедури для початку їх роботи.

Зазначається, що всі погодження, необхідні для початку роботи, були надані місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Своєю чергою, станом на середину листопада, МККГ не отримав погодження про можливість роботи ЗМК від Росії.

«Сьогодні секретарем Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими бригадним генералом Дмитром Усовим було ініційоване звернення до Міжнародного комітету Червоного Хреста у зв’язку з порушенням Росією всіх розумних термінів погодження кандидатур лікарів з нейтральних країн для участі в змішаній медичній комісії», — йдеться у заяві.

Дмитро Усов підкреслює, що подібною свідомою бездіяльністю РФ грубо порушує взяті на собі зобов’язання згідно з Третьою Женевською конвенцією.