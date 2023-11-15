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У британській розвідці розповіли, навіщо Путін зустрічався з Шойгу та Герасимовим у Ростові

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що 9 листопада Кремль оголосив, що Путін проведе свою традиційну пресконференцію та телефонну розмову до кінця року. У 2022 році захід скасували, ймовірно, через те, що за попередні тижні Росія зазнала гучних військових поразок в Україні.

Як повідомляють в розвідці, кремлівські планувальники, ймовірно, бачать у цій події важливу точку в очікуваній кампанії Путіна із забезпечення п’ятого президентського терміну на президентських виборах у березні 2024 року. У розвідці вважають, що, ймовірно, він висуне свою кандидатуру до кінця 2023 року.

Візит Путіна 10 листопада в штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону, ймовірно, свідчить про те, що він активізував свої постійні зусилля, щоб уявити себе «патріотичним» кандидатом напередодні виборчої кампанії.

15 ноября, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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