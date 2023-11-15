США без публічного розголосу надсилають Ізраїлю більше боєприпасів і ракет – Bloomberg

Пентагон непомітно збільшив обсяги військової допомоги Ізраїлю, зокрема надають Ізраїлю більше ракет з лазерним наведенням для бойових вертольотів Apache, а також 155-мм снарядів, приладів нічного бачення, боєприпасів для підриву бункерів — Bloomberg

«Постачання зброї до Ізраїлю виходить за рамки широко розрекламованого надання перехоплювачів «Залізний купол» і «розумних бомб» компанії Boeing Co…

Зброя, яку шукає Ізраїль у боротьбі з ХАМАС перерахована в документі під назвою «Прохання вищого керівництва Ізраїлю», датованому кінцем жовтня і поширюваному в Пентагоні».

Згідно з документом, з яким ознайомилися ЗМІ, зброя вже відвантажується або Пентагон працює над тим, щоб надати її зі складів у США і Європі.

Станом на кінець жовтня, наприклад, були доставлені 36 000 боєприпасів для 30-мм гармат, 1800 із замовлених боєприпасів для підриву бункерів M141 і щонайменше 3500 приладів нічного бачення.