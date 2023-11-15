У британській розвідці розповіли, навіщо Путін зустрічався з Шойгу та Герасимовим у Ростові 58 артсистем, 15 танків і 820 окупантів: втрати Росії за добу війни в Україні » Росіяни завдали 8 ракетних та 59 авіаційних ударів по території України Протягом минулої доби відбулося понад 60 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Авіаційних ударів зазнали: Вільшана, Петропавлівка, Чернещина Харківської області; Піщане, Серебрянське лісництво Луганської області; Серебрянка, Сіверськ, Спірне, Кліщіївка, Архангельське, Новокалинове, Ласточкине, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області; Новодарівка, Мала Токмачка Запорізької області; Новоберислав та Берислав Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.